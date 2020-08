Anschober ist besorgt über Corona-Zahlen in Europa

Auch in Österreich stiegen die Zahlen zuletzt wieder an.

Auch in Österreich stiegen die Zahlen zuletzt wieder an.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober ist teilweise besorgt über die steigenden Corona-Zahlen in manchen europäischen Staaten. Auch in Österreich gab es zuletzt wieder ein "stärkeres Plus".

Weltweit sei in den vergangenen 24 Stunden ein Zuwachs von rund 276.000 bestätigten SARS-CoV-2-Fällen gemeldet worden. Die Corona-Pandemie bewege sich daher "mit großen Schritten auf 25 Millionen bestätigte Fälle (abzüglich Genesene) zu (24.649.431). Die Zahl der Todesfälle hätte rund 835.000 erreicht, hieß es am Samstag in eine Aussendung von Gesundheitsminister Rudolf Anschober.

Länder melden starke Steigerung

"Auch in Europa werden aus einigen Ländern besorgniserregende Steigerungen gemeldet: allen voran aus Spanien (plus 9.779; plus 2,3 Prozent) und Frankreich (plus 7.462; plus 2,5 Prozent). Luxemburg meldet ebenfalls starke Steigerungen, auch Kroatien (plus 3,9 Prozent), Griechenland, Slowakei, Tschechien, Montenegro und Ungarn haben - teilweise allerdings von relativ geringem Ausgangsniveau - überdurchschnittliche Steigerungen", wurde in der Aussendung festgestellt.

In Österreich sei mit 395 Neuinfektionen (bei 272 Neugenesenen) ebenfalls wieder ein "stärkeres Plus" (Zunahme um 1,5 Prozent) zu verzeichnen. Die Zahl der aktiv Infizierten erhöhe sich in Österreich damit auf 3.386.