Anschober erklärt "Risikoportfolio" bei Corona-Impfstoff-Beschaffung

Am Mittwoch hat Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) im Nationalrat bei der Beantwortung einer "Dringlichen Anfrage" der NEOS zum Thema Impfstoffbeschaffung erklärt, dass es Ziel gewesen sei, ein "Risikoportfolio" abzudecken - also eine möglichst breite Streuung bei den Herstellern zu erreichen. Es sei Gegenstand von Verhandlungen, ob Österreich aus der vorgezogenen Lieferung von zehn Millionen BioNTech/Pfizer-Dosen tatsächlich mehr als die garantierten 200.000 Impfdosen erhält.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hatte ja in der Vorwoche angedeutet, dass Österreich im Rahmen einer Korrektur bei der EU-Impfstoffverteilung bis zum Sommer rund 400.000 fehlende Dosen erhalten könnte. Anschober hatte hingegen am Dienstag vergangener Woche erklärt, 200.000 dieser Biontech-Dosen würden auf Österreich entfallen, dies entspricht in etwa dem Bevölkerungsschlüssel. Dies wiederholte der Ressortchef nun am Mittwoch im Nationalrats-Plenum. "Die genaue Aufteilung ist noch Gegenstand von Verhandlungen", sagte er. "Nach den Verträgen würden uns 200.000 Dosen zustehen. Ob es zu einer weitere Aufstockung kommen wird, wird von den Verhandlungen beim Europäischen Rat abhängig sein." Österreich setze sich "ganz klar für eine faire Verteilung dieser Impfstoffdosen ein", so der Minister.