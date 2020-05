Anschober befürchtet soziale Krise als Folge von Corona - Strategie nötig

Wegen der wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise warnte Sozial- und Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) vor einer sozialen Krise - und kündigte eine "nationale Strategie zur Armutsvermeidung" an.

Anschober hat am Donnerstag zwar positiv darauf reagiert, dass die österreichischen Zahlen der Armuts- und Ausgrenzungsgefährdeten unter dem EU-Durchschnitt von 2018 liegen. Wegen der wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise warnte er jedoch auch vor einer sozialen Krise.

Armut betrifft 1,5 Millionen Menschen in Österreich

"Eine im internationalen Vergleich niedrigere Armuts- oder Ausgrenzungsgefährdungsquote ändert nichts daran, dass rund 1,5 Millionen Menschen in Österreich in ihrer sozialen Teilhabe massiv eingeschränkt sind", teilte der Minister am Donnerstag mit. Daher seien im Regierungsprogramm zahlreiche Maßnahmen verankert, die zielgerichtet Unterstützung gewährleisten und soziale Notsituationen abfedern sollen.