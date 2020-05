Immer mehr Menschen in der Mindestsicherung

Laut Sozialeminister Rudolf Anschober rutschen immer mehr Menschen coronabedingt in die Mindestsicherung ab. Der Sozialminister hält weitere Hilfen zur Verhinderung von Armut durch Corona für notwendig.

In den letzten Tagen gab es einen enormen Zulauf zur Mindestsicherung, berichtete Sozialminister Rudolf Anschober (Grüne) am Mittwoch im Budgetausschuss. Genaue Zahlen seien noch nicht verfügbar, man arbeite an der Optimierung des Datenflusses mit den Ländern. Der Sozialminister hält noch weitere Maßnahmen für nötig, um zu verhindern, dass Menschen infolge der Coronakrise in die Armut rutschen.