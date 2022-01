Anschlag in Wien: Verfahren gegen Verdächtigen eingestellt

Die Schweizer Justiz hat das Verfahren gegen einen nach dem islamistischen Anschlag in Wien im November 2020 verhafteten Verdächtigen eingestellt - und zwar aus Mangel an Beweisen.

Das berichtet die "Kronen Zeitung" in ihrer Dienstag-Ausgabe. Der mittlerweile 25-Jährige hatte mit einem Landsmann an einem Treffen in Wien teilgenommen und in der Wohnung des späteren Attentäters übernachtet.