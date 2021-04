Anschlag in Wien: Verhaftete Schweizer aus U-Haft entlassen

Nach dem Anschlag in Wien wurden auch zwei Schweizer festgenommen. Mittlerweile wurden beide aus der U-Haft entlassen.

Auch der Ältere der beiden nach dem Attentat in Wien vom November 2020 verhafteten Schweizer ist wieder auf freiem Fuß. Das zuständige Gericht hat ihn unter Auflagen aus der Untersuchungshaft entlassen. Ihre Aufrechterhaltung sei nicht mehr verhältnismäßig, hieß es am Dienstag bei der Schweizer Bundesanwaltschaft (BA) auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Bei Missachtung der Auflagen: Neuerliche Inhaftierung droht

Schweizer könnten Attentäter gekannt haben

Bei der Terrorattacke in der Wiener Innenstadt am Abend des 2. November vergangenen Jahres waren vier Menschen getötet und über 20 weitere teilweise schwer verletzt worden. Der Angreifer wurde von der Polizei erschossen. Es besteht der Verdacht, dass er und die beiden Schweizer sich kannten. Beide hatten im Juli 2020 bei ihm in Wien übernachtet.