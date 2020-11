Wiener Attentäter mit Kontakt in die Schweiz

Der Attentäter von Wien dürfte mit zwei Schweizern in engerem Kontakt gestanden haben. Die zwei Männer seien den Behörden ebenfalls aus Terrorismusverfahren der Bundesanwaltschaft bekannt.

Zwei am Dienstagnachmittag in Winterthur verhafteten Schweizer dürften eng mit dem Attentäter von Wien in Kontakt gestanden sein. Wie Justizministerin Karin Keller-Sutter am Abend bei einem Podiumsgespräch des "St. Galler Tagblatts" sagte, handelt es sich bei den Verhafteten um "Kollegen" des Attentäters. "Die drei Männer haben sich auch physisch getroffen", ließ sie sich in der Online-Ausgabe des Blatts zitieren.