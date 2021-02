Anschlag in Wien: Verdächtiger beging Suizid

Ein nach dem Terroranschlag in der Wiener Innenstadt in Gewahrsam genommener Mann hat sich das Leben genommen. Der 26-Jährige befand sich seit längerem wieder auf freiem Fuß.

26-Jähriger befand sich auf freiem Fuß: Hintergründe unklar

Wie seitens der Staatsanwaltschaft ausdrücklich betont wurde, handelt es sich bei dem 26-jährigen österreichischen Staatsbürger entgegen anderslautenden Spekulationen um keinen jener Verdächtigen, deren DNA auf der Tatwaffe gefunden wurde. Diese befinden sich weiter in Haft.

Er gehörte zu der Gruppe an Männern, die kurz nach dem Attentat quasi in einer ersten Welle festgenommen wurden. Der Mann soll laut "Krone" dem Attentäter persönlich nahe gestanden sein. Insgesamt sind im Zusammenhang mit dem Anschlag noch zehn Personen in Gewahrsam.