Anschlag in Wien: Opfer können wohl Republik klagen

Opfer des Wiener Terroranschlags können aller Wahrscheinlichkeit nach den Staat haftbar machen, da das BVT die Information über einen versuchten Munitionskauf des späteren Attentäters nicht an die Justiz weitergegeben hat, so ein Schadenersatzexperte.

Im Zusammenhang mit dem Attentat in Wien könnte sich die Frage der Amtshaftung stellen - konkret wegen der Tatsache, dass das BVT Information über einen versuchten Munitionskauf des späteren Attentäters in der Slowakei nicht an die Justiz weitergegeben hat. "Es scheint alles für eine Amtshaftung zu sprechen", sagte der Salzburger Univ.Prof. Andreas Kletecka zur "Presse" (Freitag-Ausgabe).