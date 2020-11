Anschlag in Wien: 21 mögliche Mittäter ausgeforscht

Eine eigene Ermittlungsgruppe beschäftigt sich mit dem Anschlag in Wien. Nun konnten 21 mögliche Mittäter ausgeforscht werden, zehn davon befinden sich in U-Haft.

Eine eigene Wiener Ermittlungsgruppe "2. November" ist mit den Erhebungen zum Anschlag in der Wiener Innenstadt eingerichtet worden, um die Hintergründe, den genauen Tatablauf und mögliche Komplizen des Attentäters in Erfahrung zu bringen bzw. ausforschen zu können. Die Polizei geht weiter davon aus, dass Kujtim Fejzulai "keinen unmittelbaren Mittäter" hatte, wie der Leiter der Ermittlungsgruppe, Michael Lohnegger, am Freitag in einer Pressekonferenz in Wien erklärte.