Anschlag in Wien: So bewegte sich der Täter durch das Bermudadreieck

Beim Terroranschlag am auf der Wiener Partymeile "Bermudadreieck" war zunächst nicht klar, wo sich der oder die mutmaßlichen Täter befinden. Der 20-jährige Extremist schlug dabei an mehreren Orten zu, sein Aktionsradius betrug jedoch nur 75 Meter.

Aus dem Bericht zum örtlichen Ablauf der Polizei geht hervor, dass der Attentäter beim Anschlag am Montagabend in Wien in einem Radius von 75 Metern im Bermudadreieck am Schwedenplatz agiert hatte. Er tötete vier Menschen, ehe er selbst erschossen wurde. Erstmalig war der 20-Jährige an der Ecke Desider-Friedmann-Platz/Judengasse auf einem Video zu sehen. Es ist noch unklar, wie er zu diesem Platz gekommen ist.