Anschläge auf ICE-Züge: U-Haft für Wiener Terror-Pärchen

Über jenen Terrorverdächtigen, der bei Anschlägen auf ICE-Züge in Deutschland beteiligt gewesen sein soll, sowie seine Ehefrau wurde nun die U-Haft verhängt.

Im Zusammenhang mit den Anschlägen auf Bahnstrecken in Deutschland ist am Donnerstag über den terrorverdächtigen 42-jährigen Iraker und seine Frau Untersuchungshaft verhängt worden. Diese Entscheidung teilte die Sprecherin des Landesgerichts für Strafsachen Wien Christina Salzborn am Nachmittag mit.

Der bereits am Montag bei seiner Wohnung in Wien-Simmering festgenommene 42-jährige Iraker hat die Tat gestanden, einen terroristischen Hintergrund seiner Handlungen oder einen Tötungsvorsatz bestreitet er laut Gericht aber weiterhin. In der Nähe des Tatorts wurden damals Schriftstücke in arabischer Sprache sowie eine IS-Flagge gefunden. Seine am Mittwoch ebenfalls festgenommene Ehefrau machte bisher keine Angaben.