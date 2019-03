Ehefrau des Terror-Verdächtigen in Wien festgenommen

Am Mittwoch wurde die Ehefrau des mutmaßlichen IS-Sympathisanten, wegen Verdachts der Beitragshandlung in Wien festgenommen.

Die Ehefrau des mutmaßlichen IS-Sympathisanten, der in Wien im Zusammenhang mit Anschlägen auf ICE-Züge in Deutschland festgenommen wurde, ist am Mittwoch wegen des Verdachts der Beitragshandlung ebenfalls festgenommen worden. Nina Bussek, die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien, bestätigte einen entsprechenden Bericht des Kurier (Online-Ausgabe) vom Mittwochnachmittag.

Der 42-jährige Iraker war am Montag in Wien-Simmering festgenommen worden. Laut Staatsanwaltschaft steht er im dringenden Verdacht, im Oktober und Dezember 2018 in Deutschland terroristische Anschläge auf Bahnstrecken durchgeführt zu haben. In der Nähe der Tatorte waren Schriftstücke in arabischer Sprache sowie eine IS-Flagge gefunden worden.