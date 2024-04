Anrainer in Wien-Leopoldstadt geben nicht auf: Neue Petition gegen Straßenbahn-Linie 12

Die Anrainer entlang der geplanten Neubaustrecke für die Straßenbahn-Linie 12 empfanden den Petitionsausschuss als nicht zufriedenstellend. Sie geben nicht auf und haben bereits eine neue Petition ins Leben gerufen: "Bus statt Bim - Überprüfung der Notwendigkeit der Neubaustrecke der Linie 12".

"Da die Stadt Wien im Rahmen des Petitionsausschusses auf keine der von uns vorgebrachten Argumente eingegangen ist, haben wir die Folgepetition ' Bus statt Bim - Überprüfung der Notwendigkeit der Neubaustrecke der Linie 12 ' gestartet", schreibt das "Team Vorgartenstraße" in einer aktuellen Aussendung. Die erforderliche Anzahl an Unterschriften wurde bereits erreicht.

Gefordert wird ein sofortiger Stopp der Errichtung der Neubaustrecke in der Wiener Vorgartenstraße für die geplante Linie 12. Es solle stattdessen vorübergehend ein (E-)Bus eingesetzt werden, um den tatsächlichen Nutzen dieser Anbindung zu eruieren. Dieser müsse zwei bis drei Jahre verkehren - "nur so kann eine tatsächliche Notwendigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit einer Investition von mindestens 60 Millionen Euro an Steuergeld objektiv überprüft werden", heißt es.