Angela Merkel lässt sich am Freitag mit Astrazeneca impfen

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel wird sich nach Informationen der "Welt" am Freitag mit dem Corona-Impfstoff Astrazeneca impfen lassen.

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel ist über 60 Jahre alt und fällt damit in die Gruppe derjenigen, die in Deutschland für Astrazeneca-Impfungen infrage kommen. Ein Regierungssprecher wollte die Information am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur nicht bestätigen.