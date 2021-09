Angebot zur Corona-Impfung kommt an Tullner Schulen

An sämtlichen Schulen in Tulln (Niederösterreich) mit Kindern über zwölf Jahren werden zum Schulstart Corona-Impfangebote organisiert. Die Stadtgemeinde erklärte am Freitag, dass damit ein Fortschritt bei der Impfung gemacht werden und die Aktion dazu beitragen soll, dass der Schulbetrieb möglichst nicht durch laufende Quarantäne behindert wird.

"Angesichts der nahezu stagnierenden Impfquote laufen wir sehenden Auges erneut in eine weitere extrem kritische Phase der Pandemie, die Überlastung der Spitäler im Herbst wird täglich wahrscheinlicher. Das Motto heißt daher: Impfen, impfen und impfen", betonte Tullns Bürgermeister Peter Eisenschenk (ÖVP) in einer Aussendung. Kinder und Jugendliche seien wichtige Faktoren im Infektionsgeschehen und könnten ebenfalls schwer erkranken. "Deshalb starten wir - offenbar als erste Gemeinde im Land - direkt an Schulen ein niederschwelliges Impf-Angebot", so der Stadtchef.

Schule: Impf-Angebot gibt es in Tulln in zweiter Woche

Gleich in der ersten Schulwoche soll es in den beteiligten Schulen - HAK/HAS Tulln, BG/BRG und HLW Tulln, Sport-Mittelschule, Musik-Mittelschule, Mittelschule Marc Aurel, Allgemeine Sonderschule, Polytechnische Schule - Informationstermine geben. In der zweiten Schulwoche werden Impf-Termine angeboten, die Stiche erfolgen unter Aufsicht der jeweiligen Schulärzte.

Die Teilnahme ist freiwillig und kostenlos. Für Mädchen und Buben unter 14 Jahren ist eine Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten notwendig. Verabreicht wird der Impfstoff von "Biontech-Pfizer", der zweite Stich erfolgt nach drei Wochen ebenfalls direkt in der Schule, informierte die Stadtgemeinde weiter.