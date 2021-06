Anaphylaktischer Schock in Wiener Impfbox: Mann brach zusammen

Am Freitag kollabierte ein Mann in einer Wiener Impfbox, weil er nach der Impfung einen anaphylaktischen Schock erlitt. Der anwesende Arzt konnte sofort Erste Hilfe leisten und den Patienten stabilisieren.

Am Freitag kam es bei einer Corona-Impfung in einer der sogenannten Wiener Impfboxen bei einem Mann zu einer heftigen Impfreaktion. Der verimpfende Arzt setzte sofort entsprechende Maßnahmen. Unter anderem erhielt der Patient noch vor Ort eine Infusion und konnte stabilisiert werden, wurde aber zur Abklärung in ein Wiener Spital gebracht. Dem Patienten geht es mittlerweile wieder gut.