AMZ Mödling führte bisher über 40.000 Corona-Tests durch

Das Arbeits- und Sozialmedizinische Zentrum (AMZ) Mödling hat seit Oktober 2020 über 40.000 Corona-Tests in rund 800 Unternehmen in Niederösterreich und Wien durchgeführt. Im Mai wurde das Angebot um betriebliches Corona-Impfen erweitert. Bisher wurde in 20 Unternehmen über 6.000 Mitarbeitern die erste Dosis verabreicht, zog Geschäftsführer Peter Acs am Montag in einer Aussendung Zwischenbilanz. Neben Betrieben betreut das AMZ Mödling auch Institutionen wie das Bundeskanzleramt.