AMS-Chef sagt "sehr gutes Jahr am Arbeitsmarkt" voraus

Ein positiver Ausblick kommt vom AMS-Chef: "Ich bin sicher, es wird ein sehr gutes Jahr am Arbeitsmarkt werden", meint Johannes Kopf. Die AMS-Vorhersagen für das Gesamtjahr sind laut ihm "sehr optimistisch".

Der Chef des Arbeitsmarktservice sieht Licht und Schatten in den neuen Arbeitslosendaten. Einerseits seien "erfreulicherweise" per Ende Dezember um 5.000 Menschen weniger ohne Job gewesen als vor Corona im Dezember 2019. "Aber pandemiebedingt ist bei weitem noch nicht alles gut", so Kopf. Aber gut 6.000 AMS-Mitarbeiter stünden weiter bereit, "um mit Hilfe unserer Kurzarbeitsförderung zehntausende oder wenn notwendig auch hunderttausende Jobs zu sichern".

Minus bei Arbeitslosigkeit im Tourismus

Gesunken ist die Arbeitslosigkeit samt Schulungsteilnehmern in allen Bundesländern. In Tirol um 52,6 Prozent auf 19.291 Personen, in Salzburg um 46,6 Prozent auf 14.385 und in Vorarlberg um 31,2 Prozent auf 12.191 Menschen. Dahinter folgten Kärnten (-23,7 Prozent, auf 26.477), Oberösterreich (-20,2 Prozent, 48.079), die Steiermark (-20 Prozent, 49.071), Niederösterreich (-19,7 Prozent, 63.149), das Burgenland (-17,8 Prozent, 11.741) und die Bundeshauptstadt Wien (-15,2 Prozent, 157.994).