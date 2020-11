AMS-Chef gegen Anhebung des Arbeitslosengeldes

AMS-Chef Kopf ist gegen eine kurzfristige Anhebung des Arbeitslosengeldes. Viele Jobs, die jetzt verschwinden, werden nämlich nach der Pandemie nicht mehr zurückkommen.

63.000 freie Stellen beim AMS

Aktuell seien beim AMS 63.000 freie Stellen gemeldet. "Jedes Monat gehen Menschen in Pension, werden gekündigt oder kündigen: Wir vermitteln laufend Kunden, auch in der Krise gibt es Dynamik am Jobmarkt. Das würde zum Erliegen kommen, sobald man allein eingreift, um die Armutsgefährdung zu reduzieren", gibt der Chef des Arbeitsmarktservice Rufern nach höheren Arbeitslosengeldern in der Corona-Krise zu bedenken.