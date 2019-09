AMS bietet Unterstützung für Unter-25-Jährige in Wien an

Der AMS und die Stadt Wien bieten in Meidling einen gemeinsamen Standort an, wo Unter-25-Jährige gefördert werden sollen. Ab dem Frühjahr 2020 soll der Standort geöffnet sein.

Menschen unter 25 Jahre, die vor dem Einstieg ins Berufsleben stehen, können sich in Wien künftig an "U25 - Die Wiener Jugendunterstützung" wenden - eine neue Einrichtung, in der die Stadt und das Arbeitsmarktservice ihre Aktivitäten für Jüngere bündeln. Ab dem Frühjahr 2020 steht dafür ein eigener Standort in Meidling zur Verfügung, wie es am Montag in einer Aussendung hieß.