Amnesty: Alle elf Sekunden stirbt ein Mensch an Corona

Amnesty International fordert die Regierungen und Unternehmen der reicheren Staaten auf, im Kampf gegen die Corona-Pandemie für einen "gleichberechtigten Zugang zu Impfstoffen" zu sorgen.

Noch immer gebe es "alle elf Sekunden einen Covid-19 -Todesfall - meist in Ländern mit niedrigem Einkommen", betonte die Internationale Generalsekretärin von Amnesty International, Agnès Callamard, am Donnerstag in einer Aussendung der Menschenrechtsorganisation.

Kaum Impfstoffe für Länder mit niedrigem Einkommen

Zahl der Corona-Todesopfer weltweit weiterhin hoch

Meiste Todesfälle in Brasilien, Kolumbien und Russland

Verglichen mit der Woche vom 11. Jänner 2021, als die Zahl der Todesfälle weltweit die Zwei-Millionen-Grenze überstieg, sei die Zahl der Menschen, die pro Woche in diesen Ländern starben, laut Weltgesundheitsorganisation von 51.614 auf 4.015 gesunken - ein Rückgang von 92 Sekunden. Weltweit sollen in der Woche vom 28. Juni insgesamt 53.861 Menschen an Covid-19 gestorben sein, also eine Person alle elf Sekunden.