Amadeus Awards: Preis für Lebenswerk geht an Andre Heller

Andre Heller ist mit dem Amadeus Award für das Lebenswerk geehrt worden. Bundespräsident Alexander Van der Bellen überreichte ihm die goldene Trophäe im Cafe Hawelka.

20. Amadeus Austrian Music Awards heuer als TV-Show ohne Publikum

Die Jubiläumsausgabe der Amadeus Austrian Music Awards findet im Zuge einer voraufgezeichneten TV-Show ohne Publikum statt, die am 10. September um 20.15 Uhr in ORF 1 ausgestrahlt wird. Dem ursprünglich geplanten Großevent in der Wiener Stadthalle machte das Coronavirus einen Strich durch die Rechnung.