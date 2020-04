"Amadeus Awards" müssen im Jubiläumsjahr auf Live-Show verzichten

Wegen der Corona-Pandemie hat man sich dazu entschieden, die "Amadeus Austrian Music Awards" in diesem Jahr nicht im Rahmen einer Live-Show zu verleihen.

Eigentlich war Ende April eine große Party geplant, immerhin sollten die "Amadeus Austrian Music Awards" heuer zum 20. Mal vergeben werden. Doch dem Event in der Wiener Stadthalle mit vielen heimischen Popgrößen und Publikum machte das Coronavirus einen Strich durch die Rechnung. Nun fällt auch die Ersatzveranstaltung im September ins Wasser, es wird stattdessen eine reine TV-Show auf ORF 1 geben.

Live-Event in Wiener Stadthalle wegen Corona-Pandemie abgesagt

Diese soll einer Aussendung vom Mittwoch zufolge wie geplant am bisher kommunizierten Nachholtermin am 10. September ausgestrahlt werden. "Der Live-Event in der Wiener Stadthalle musste aufgrund der Coronapandemie abgesagt werden", hieß es seitens des Veranstalters IFPI Austria (Verband der österreichischen Musikwirtschaft).