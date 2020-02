Amadeus Music Awards feiern Jubiläum: Das sind die Nominierten

Wenn am 23. April die Amadeus Austrian Music Awards zum 20. Mal über die Bühne gehen, haben auch Musikfans die Chance, der großen Preisgala der heimischen Musikbranche beizuwohnen. Alle Nominuerungen im Überblick.

Nominierungen für Amadeus Awards verkündet

Und diese setzen sich großteils aus alten Bekannten der Szene zusammen, wie am Dienstag bei einer Pressekonferenz bekanntgegeben wurde. Mit jeweils vier Gewinnchancen gehen das Dialektduo Seiler und Speer sowie die Artpop-Band Bilderbuch ins Rennen. Dicht dahinter folgen Erfolgsrapper Raf Camora sowie die kabarettistisch veranlagten Sänger Pizzera & Jaus, die dreifach nominiert sind. Vergeben werden die Awards wie in den vergangenen Jahren in sieben allgemeinen sowie sieben Genre-Kategorien, wobei der Lebenswerkpreis vom Veranstalter IFPI bestimmt wird.

ORF zeigt die Gala live

Wer es übrigens nicht in die Stadthalle schafft, kann via ORF den Amadeus mitverfolgen: ORF 1 zeigt die Gala live-zeitversetzt ab 21.10 Uhr und lässt direkt davor die vergangenen 19 Ausgaben des 2000 gestarteten Preises mit einer Doku Revue passieren. Ebenfalls live dabei sind die Radios Ö3 und FM4, die nicht nur am Red Carpet und bei der Preisverleihung, sondern auch auf der Aftershow-Party ihre Mikrofone durch die illustre Runde wandern lassen. ORF 1 widmet sich außerdem in der neuen Sendung "Live im SK1" der heimischen Popszene, wenn Künstler wie Wanda, Avec, Oehl oder Rainhard Fendrich im Synchronkomplex 1 des ORF-Zentrums auf dem Küniglberg aufeinandertreffen (ab 21. April).