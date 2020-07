Bisher gibt es in Österreich 20.558 bestätigte Corona-Infizierte.

Am Montag 86 Covid-Neuinfektionen in Österreich gemeldet

In den letzten 24 Stunden fielen der Corona-Neuinfektionen in Österreich mit 86 nach den hohen Zahlen in den vergangenen Tagen wieder einmal zweistellig aus.

Seit Sonntag hat es in Österreich 86 neue SARS-CoV-2-positive Befunde gegeben. Damit lag bisher ein positiver Test bei 20.558 Personen vor.

Coronavirus-Statistik am Montag in Österreich

Mit Stand von Montag (27. Juli), 9.30 Uhr, waren laut Innenministerium österreichweit 713 Personen an den Folgen des Coronavirus verstorben und 18.246 wieder genesen.

Derzeit befinden sich 95 Personen aufgrund des Corona-Virus in Krankenhausbehandlung. Davon lagen 16 auf Intensivstationen.

Die Neuinfektionen seit dem Tag zuvor teilten sich so auf die Bundesländer auf:

Burgenland: 3

Kärnten: bisherige Zahl reduziert um einen Fall wegen Datenkorrektur

Niederösterreich: 16

Oberösterreich: 30

Salzburg: 8

Steiermark: 2

Tirol: 1

Vorarlberg: 0

Wien: 27