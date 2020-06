Am Karlsplatz soll allerdings eine Kunstinstallation angebracht werden.

Alternativ-Programm zum Sommerkino "Kaleidoskop" am Wiener Karlsplatz

Auch das Sommerkino "Kaleidoskop" am Karlsplatz in Wien ist von den Konsequenzen der COVID-19-Pandemie betroffen und muss als Filmfest in der geplanten Form heuer pausieren.

Am Karlsplatz wird aber im ursprünglich geplanten Festivalzeitraum von 26. Juni bis 17. Juli allerdings ein Alternativ-Programm stattfinden:

Billboard: täglich wechselnde Plakatwand-Motive auf der 30 m 2 Leinwand am Karlsplatz

Leinwand am Karlsplatz Bewegtbild: in das Billboard integrierter Screen, Videoarbeiten in Loops (0-24 h)

Online-Plattform: www.kaleidoskop.film wird Spielfläche für Assoziationen und Verweise

Von 26. Juni bis 17. Juli wird im Rahmen von Kaleidoskop 2020. Fragmente. am Karlsplatz täglich ein neues Motiv auf eine 30m2 große Leinwand affichiert, ein neuer Eintrag auf der Online-Plattform generiert, durchgehend begleitet von Loops filmischer Arbeiten, zu sehen im integrierten Screen.