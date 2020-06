zeitimpuls shortfilm: Wiener Film-Festival geht online

Soziales Engagement erobert die Bildschirme: Das Festival zeitimpuls shortfilm nimmt das Publikum ab Montag mit auf eine Reise durch eine vom Coronavirus auf den Kopf gestellte Welt.

Film-Festival mit Themenblock Inspired by Quarantine

Neben diesem brandaktuellen Themenblock Inspired by Quarantine, hinterfragen Programme wie Memories Reanimated unsere mediale, aber auch menschliche Vergesslichkeit. Lassen in Digital Artifacts in die Zukunft blicken, wechseln mit Filmemacherinnen den Blickwinkel und im Programm Responses erhalten erstaunliche Fragen überraschende Antworten.

Fünf Tage lang erwartet die Zuschauenden Überraschendes, denn wer glaubt schon, dass ein Begräbnis so viel Unterhaltung bieten kann, wie Mariachiara Manci in Final Respect zeigt? Erstaunliches, wenn Fernando Martín Borlán in seinem international preisgekröntem Film Iceberg Nations die Vergänglichkeit von Nationen aufruft und Berührendes, wie in der Suche nach dem Wesen der Menschlichkeit in Stelios Koupetoris Film W.