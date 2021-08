Alles gurgelt: Wieso braucht das Test-Ergebnis so lange?

Alles gurgelt und das ab September wohl öfter. Ein Testergebnis wird bei "Alles gurgelt" weiterhin nach 16 Stunden garantiert. Private Labore arbeiten schneller, verlangen aber Geld.

Ab 1. September wird die Gültigkeit von Corona-Tests in Wien verkürzt. Gurgeltests sind dann nur noch 48 Stunden lang gültig, Schnelltests nur noch 24 Stunden. Wer bei "Alles gurgelt", dem kostenlosen Testangebot der Stadt Wien an einem Vormittag seinen Test abgibt, erhält das Ergebnis aber erst in der Nacht. Wieso dauert das also so lange?