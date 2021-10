Allerheiligen: Wiener Linien verdichten Friedhofslinien

Zu Allerheiligen gehört auch der Besuch von Gräbern auf den Wiener Friedhöfen. Deshalb verdichten die Wiener Linien auch heuer wieder die Intervalle zahlreicher Linien.

Die Linien 11 und 71 (Zentralfriedhof) fahren sowohl am Sonntag, 31. Oktober als auch am Montag, 1. November verstärkt.

Ebenfalls an beiden Tagen ist die Linie 41A verdichtet zwischen Pötzleinsdorf und dem Neustifter Friedhof unterwegs. Der Ottakringer Friedhof ist ab Ottakring mit den Linien 45A, 46A und 46B erreichbar. Die Linie 47A bringt die Besucher in dichteren Intervallen zum Baumgartner Friedhof. Die Linie 63A ist bereits ab 6:00 Uhr im 10-Minuten-Intervall zum Südwestfriedhof unterwegs. Zusätzlich bedient die Linie 64A am Allerheiligentag (1. November) von ca. 8:00 Uhr bis ca. 17:00 Uhr den Liesinger Friedhof.