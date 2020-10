Allerheiligen und Allerseelen von Coronakrise geprägt

Auch Allerheilgen und Allerseelen ist heuer von der Coronakrise geprägt. Die Regierung hat dazu aufgerufen, heuer auf gemeinsame Friedhofsbesuche zu verzichten.

Die Kirche feiert an den beiden ersten Tagen im November Allerheiligen und Allerseelen. Und wie so vieles in diesem Jahr, stehen auch diese beiden Tage im Schatten der Corona-Pandemie. Die Regierung hat an die Bevölkerung appelliert, auf gemeinsame Friedhofsbesuche zu verzichten. Auch die Katholische Kirche äußerte dafür Verständnis: Erzbischof Franz Lackner riet von Familienfeiern ab. Es werden auch keine gemeinsamen Gottesdienste auf Friedhöfen stattfinden.