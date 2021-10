Allergiker: Immuntherapie steht Corona-Impfung nicht im Weg

Eine laufende Immuntherapie zur Behandlung von Heuschnupfen oder allerdgischem Asthma steht einer Covid-Schutzimpfung nicht im Weg. "Eine solche Therapie muss wegen einer Covid-19-Impfung nicht beendet werden. Allergien sind also sicher keine Ausrede dafür, sich nicht gegen Covid-19 impfen zu lassen" , meint der Leiter des Floridsdorfer Allergiezentrums, Felix Wantke.

Wantke sagte das im Rahmen der am Freitag zu Ende gehenden Online-Jahrestagung der Gesellschaft für Pneumologie (ÖGP).

Corona-Gefahr nicht größer

Menschen, die an Allergien oder an allergischem Asthma leiden, sind keiner erhöhten Gefahr durch Corona ausgesetzt. Im Vergleich zu gesunden Menschen ist weder die Ansteckungsgefahr größer noch besteht ein erhöhtes Risiko für einen schwereren Verlauf einer Covid-19-Erkrankung, wurde in einer ÖGP-Aussendung betont. Die Corona-Schutzimpfung ist jedoch wie für die übliche Bevölkerung ab zwölf Jahren empfohlen und stellt kein Nebenwirkungsrisiko für den weitaus überwiegenden Teil der Allergiker und Asthmatiker dar.