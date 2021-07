Alle Termine abgesagt: Kanzler Kurz weiter krank

Kanzler Sebastian Kurz ist weiterhin krank und musste alle seine Termine für Dienstag absagen. Eine Teilnahme am Sommerministerrat morgen ist geplant.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ist noch immer krank und hat auch für heute alle Termine abgesagt. Die für Dienstag geplante ÖVP-Teamklausur vor dem morgigen Sommerministerrat wird daher auf einen späteren Zeitpunkt verschoben, teilte das Kanzleramt auf APA-Anfrage am Dienstag mit. Am Sommerministerrat morgen im Schloss Reichenau an der Rax will er wieder teilnehmen.