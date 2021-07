Kanzler Kurz erkrankt: Treffen mit Von der Leyen abgesagt

Bundeskanzler Kurz ist erkrankt und wird beim heutigen Treffen mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen anlässlich der Eröffnung der Salzburger Festspiele von Außenminister Alexander Schallenberg und Europaministerin Karoline Edtstadler vertreten.

Das teilte das Bundeskanzleramt der APA am Sonntag mit. Es handle sich nicht um eine Covid-Erkrankung. Der Kanzler werde regelmäßig getestet, zuletzt im Vorfeld der Festspieleröffnung am Freitag mittels eines PCR-Tests, hieß es weiter.

Schallenberg und Edtstadler sprangen für kranken Kanzler ein

Außenminister Alexander Schallenberg und Europaministerin Karoline Edtstadler (beide ÖVP) sind am Sonntag mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zusammengetroffen. "Herzlich Willkommen, Frau Präsidentin", hieß es in einem Tweet des Außenministers dazu. "Fantastisch, dass wir diese europäische Kulturinstitution von Weltrang heuer wieder persönlich genießen können."

Auch Edtstadler betonte via Twitter, es freue sie sehr, die EU-Kommissionspräsidentin bei der Eröffnung der Salzburger Festspiele zu begrüßen. "Kunst & Kultur verbinden uns in Europa", so die Europaministerin.