Alle Bilder zur Wiener Wiesn 2018: Die besten Fotos aus dem Prater

Zwei Wochen lang verwandelt sich die Kaiserwieser für die Wiener Wiesn im Prater in das größte Oktoberfest der Stadt. Wir haben die besten Party-Bilder der Wiener Wiesn 2018.

In den drei Festzelten und den zahlreichen Almen wird Oktoberfest-Stimmung verbreitet. Wer sich am Abend nicht ins Getümmel schmeißen will, kann die Wiener Wiesn auch bei freiem Eintritt besuchen. Die richtige Partystimmung kommt aber erst abends auf, wenn das Musikprogramm in die Festzelte lädt.