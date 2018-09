Alle Bilder zur MQ Vienna Fashion Week 2018: Die schönsten Outfits

Eine Woche lang wird Wien bei der MQ Vienna Fashion Week 2018 zum Modehotspot, wenn die schönsten Mode-Kreationen über den Laufsteg geschickt werden. Hier finden Sie alle bilder der Eröffnung, der Fashion-Shows und der Gäste.

Das Interesse der Wiener an der Vienna Fashion Week ist seit der ersten Ausgabe 2009 stetig gewachsen, zum zehnten Jubiläum am Montagabend freuten sich die Veranstalterinnen wieder über einen Besucheransturm. Bis Sonntag werden bei rund 60 Laufstegschauen mit 72 Designern insgesamt 10.000 Gäste am Museumsplatz erwartet. Eröffnet wurde mit einem Geburtstags-“Best of” heimischen Modeschaffens.