Alle 83 Getesteten von Mikl-Leitner-Empfang negativ

Alle 83 Gäste des Empfangs von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) anlässlich des Grafenegg Festivals sind negativ auf das Coronavirus getestet worden

Das teilte Landessanitätsdirektorin Irmgard Lechner am Samstag mit. Am Donnerstag war bekannt geworden, dass bei Robert Dornhelm - einem der Gäste des Empfangs am Freitag vor einer Woche - eine Covid-19-Infektion aufgetreten war.