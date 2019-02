Alexander Van der Bellen empfängt Auma Obama als Gast am Wiener Opernball

Bundespräsident Alexander Van der Bellen empfängt die kenianische Germanistin, Soziologin und Autorin Auma Obama als Gast zum Wiener Opernball am 28. Februar.

Die Halbschwester des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama sei “ein wichtiges Gesicht der Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen Europa und Afrika”, so der Bundespräsident in einem Statement gegenüber der APA. Obama, die auch Teilnehmerin beim EU-Afrika-Forum der Bundesregierung im Dezember war, engagiert sich für Menschenrechte, für soziale, ökonomische und ökologische Gerechtigkeit und für das Empowerment von Jugendlichen – in ihrem Heimatland Kenia und in ihrer zweiten Heimat Deutschland. Sie ist auch Initiatorin und Vorsitzende der Stiftung “Sauti Kuu” (“Starke Stimmen”).