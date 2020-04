Aktuelle Zahlen zum Coronavirus: Fast 11.000 Erkrankte und 158 Tote

Mit Stand 9.30 Uhr meldete das Gesundheitsministerium am Donnerstag insgesamt 10.923 Corona-Erkrankungen in Österreich.

158 Menschen sind laut Innenministerium bis Donnerstagvormittag an den Folgen einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus in Österreich verstorben. 1.057 Covid-19-Kranke befanden sich zur Behandlung in Krankenhäusern. 227 der Patientinnen und Patienten wurden auf Intensivstationen versorgt. 1.749 vormalige SARS-CoV-2-Infizierte sind wieder genesen.