Aktuelle Zahlen: 102 Corona-Intensivpatienten in Niederösterreich

Am Donnerstag sind in Niederösterreich nach Angaben von Bernhard Jany, dem Sprecher der Landesgesundheitsagentur, 102 Corona-Patienten auf Intensivstationen behandelt worden.

Das waren fünf weniger als am Mittwoch. 281 Neuinfektionen wurden gemeldet, hieß es aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ). Die Zahl der Todesfälle ist um drei auf 1.716 gestiegen. 8.606 Kontaktpersonen befanden sich in Quarantäne.

Zahlen zu Erkrankungen mit Coronavirus-Mutationen

Den größten Cluster im Bundesland stellte am Donnerstag jener um eine im Bezirk Tulln ansässige Produktionsfirma dar. 16 Fälle (plus eins) wurden hier gezählt. 15 aktiv Erkrankte (minus eins) gab es im Zusammenhang mit einem Elektronikkomponentenhersteller aus dem Bezirk Scheibbs, 14 Fälle (plus eins) in einer Produktionsfirma im Bezirk Krems.