Aktuelle Sportmöglichkeiten in Wien: Ab Mai wieder durchstarten

"Bewegung findet Stadt" - diese Wiener Initiative hat sich "Aktiv sein und bleiben" seit 20 Jahren auf die Fahnen geschrieben. Nach den massiven Einschränkungen durch die Coronakrise ist nun wieder mehr Sport möglich.

Betretungsverbot für viele Sportanlagen ab 1. Mai aufgehoben

Durch die Maßnahmen zur Eindämmung von COVID-19 waren in den letzten Wochen die Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung in Wien allerdings stark eingeschränkt. Insbesondere die organisierten Sportarten vieler Fachverbände und deren dazugehörige Sportstätten waren davon stark betroffen. Doch nun kommt wieder Bewegung in die Stadt. Mit 1. Mai 2020 wird das allgemeine Betretungsverbot für viele Sportanlagen aufgehoben und Wiener Sportvereine und Sportanlagenbetreiber öffnen schrittweise ihre Outdoor-Sportstätten, in denen die Einhaltung der Abstandsregel gewährleistet ist. Damit werden die nutzbaren Bewegungsflächen in der Stadt wieder beträchtlich erweitert.