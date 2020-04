Aktuelle Corona-Zahlen für Wien: 62 Tote und 1.924 Fälle

In den letzten 24 Stunden kamen in Wien 55 neue Corona-Fälle hinzu. Zuletzt verstarben ein Frau und drei Männer.

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierte Personen ist in Wien wieder leicht in die Höhe gegangen: Mit Stand 8.00 Uhr gab es 1.924 bestätigte Erkrankungen, teilte der medizinische Krisenstab der Stadt Wien am Donnerstag in einer Aussendung mit. Das sind um 55 mehr als noch 24 Stunden zuvor. Der Anstieg beträgt rund drei Prozent.