"Aktive" Corona-Fälle in Wien unter 500 gesunken

Laut medizinischem Krisenstab der Stadt Wien sind derzeit 497 Personen am Coronavirus erkrankt. Leider sind fünf weitere Todesfälle zu beklagen.

Aktuell gibt es in Wien 2.278 Menschen, die nachweislich mit dem Coronavirus infiziert sind, teilte der medizinische Krisenstab der Stadt Wien am Mittwoch in einer Aussendung mit (Stand: 8.00 Uhr).