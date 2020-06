Aktive Corona-Erkrankungen in Österreich auf 411 gesunken

Österreichweit sind nur mehr rund 400 Menschen aktiv am Coronavirus erkrankt. Die Zahl der Neuinfektionen betrug zu Fronleichnam 29.

Österreichweit am Donnerstag 29 Neuinfektionen gemeldet

Am Donnerstag befanden sich 76 Personen nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 in Spitalsbehandlung, vier weniger als am Vortag. Die Zahl der Intensivpatienten ging österreichweit von 17 auf 13 zurück, teilten Innen- und Gesundheitsministerium in einer Aussendung mit.