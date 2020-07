Aktion für freien Seezugang mit Stacheldraht-Planschbecken in Wien

Die Sozialistische Jugend (SJ) setzt sich für einen breiteren Zugang zu den heimischen Seen ein. Dafür wurden heute mit Stacheldraht umzäunte Planschbecken in Wien aufgebaut.

Stacheldraht-Planschbecken am Platz der Menschenrechte in Wien

Am Wiener Platz der Menschenrechte symbolisierten am Donnerstag drei mit Stacheldraht umzäunte Planschbecken jeweils einen See. Am Attersee beispielsweise seien nur 13 Prozent des Ufers öffentlich zugänglich, am Wörthersee gar nur neun Prozent. Und durch die Corona-Abstandsregeln finden in den öffentlichen Seebändern noch weniger Menschen Platz, kritisierte Stich.