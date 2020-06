AKH-Mitarbeiter werden nur mehr bei Anlass getestet: Kritik

Der Wiener Gesundheitsverbund hat die Strategie bei Testungen von AKH-Mitarbeitern auf das Coronavirus geändert. Das sorgt nun für Kritik von der Ärztekammer und dem Betriebsrat.

Kritik an Änderungen bei Personaltestungen am AKH Wien

Wiederaufnahme großflächiger Testungen gefordert

Die Ärztekammer Wien sprang via Aussendung der Kollegenschaft am AKH bei. Die Maßnahme entbehre "jeder medizinischen Logik", "offensichtliche ökonomische Interessen" seien fehl am Platz, ärgerte sich Wolfgang Weismüller, Vize-Kammerpräsident und Obmann der Kurie angestellte Ärzte: "Der Verlauf der Pandemie hat uns gezeigt, wie stark das Gesundheitspersonal für das Coronavirus anfällig ist und somit auch maßgeblich zum Verbreiten des Virus unter den Patientinnen und Patienten beitragen kann."

"Geringer Output" als Grund für Strategieänderung

Als Grund für die geänderte Teststrategie - die im Übrigen in allen Wiener Spitälern zur Anwendung komme - wurde der "vergleichsweise geringe Output" genannt. Es seien ganz große Mengen an Tests durchgeführt worden, bei einer zugleich verschwindend geringen Anzahl an Treffern. Diesen Modus beizubehalten, würde gerade in Zeiten geringer Neuinfektionen wenig Sinn machen.