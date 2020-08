AK warnt: Im Herbst wird Strom und Gas abgedreht

Nach Auslaufen der freiwilligen Branchenvereinbarung zu offenen Kunden-Rechnungen könnten im Herbst einige Energie-Abschaltungen schlagend werden.

Zum Höhepunkt der Coronavirus -Pandemie haben Energieanbieter in Österreich in Absprache mit dem Klimaschutzministerium freiwillig auf Abschaltungen etwa von Strom oder Gas verzichtet, mittlerweile gibt es nur noch individuelle Lösungen. Arbeiterkammer (AK), FPÖ und SPÖ fordern längerfristige Lösungen bzw. einen Gutschein oder eine gesetzliche Regelung.

Energieanbieter sahen in 12.000 Fällen von Abschaltung ab

8.174-mal - so oft haben Energieanbieter im April und Mai trotz Zahlungsverzugs von einer Stromabschaltung abgesehen, bei Gas fast 3.000-mal. Das geht laut orf.at aus einem Bericht der Regulierungsbehörde E-Control von Anfang August hervor. Demnach erhebt die Behörde derzeit im Auftrag des Klimaschutzministeriums, wie die Regelung aus dem Frühjahr umgesetzt wurde. In Kürze sollten auch die Daten für Juni vorliegen. Mit Ende Juni ist die freiwillige Branchen-Vereinbarung ausgelaufen.

Viele Abschaltungen werden im Herbst schlagend

Das befürchtet Sandra Matzinger von der AK Wien. Ein Mahnverfahren dauere in der Regel sechs bis acht Wochen. Sollte es zu Abschaltungen kommen, würden viele im Herbst schlagend, vermutet die AK-Referentin. Auch in den vergangenen Jahren seien die Abschaltquoten im Herbst stark gestiegen, so Matzinger. "Viele Schwierigkeiten werden sich erst in den kommenden Monaten zeigen, wenn vorhandene Ersparnisse aufgebraucht sind und Abschaltungen wieder durchgeführt werden." Sie weist auch darauf hin, dass viele Zahlungen gestundet worden seien. Die Forderungen seien aber weiterhin aufrecht.