Air Pods in Wien-Simmering geraubt: Zwei 14-Jährige ausgeforscht

Der Wiener Polizei gelang es nun, zwei junge Burschen auszuforschen, die Mitte Mai auf der Simmeringer Raubstraße einem 13-jährigen Burschen seine teuren "Air Pod"-Kopfhörer geraubt hatten.

Zwei 14-Jährige, die im Mai einem 13-jährigen Burschen in Wien-Simmering "Air Pod"-Kopfhörer gestohlen hatten, sind geschnappt worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Unter Androhung von Schlägen hatten die jungen Räuber am 13. Mai gegen 13:15 Uhr auf der Simmeringer Hauptstraße die Herausgabe der "Air Pods" gefordert und waren dann mit ihrer Beute geflüchtet.