Agenda Austria: Langsames Impfen kostet Milliarden

Die Ökonomin des industrienahen Think Tanks Agenda Austria Heike Lehner erklärte am Montag, dass langsames Impfen Milliardenkosten verursachen würde.

"Selbst wenn es genügend Corona-Impfstoff gäbe, würde es noch Wochen dauern, bis Österreich auf dem jetzigen Stand der USA, des Vereinigten Königreichs oder von Israel ist", erklärte heute Heike Lehner, Ökonomin des industrienahen Think Tanks Agenda Austria. Sieben bis elf Wochen würde es dauern, bis Österreich auf dem jetzigen Stand von Israel wäre. Die Wertschöpfungsverluste, die in dieser Zeit entstehen, erreichen fünf bis 14 Mrd. Euro, rechnete sie in einer Aussendung vor.