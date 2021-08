Afghanistan: AUA umfliegt Luftraum ab sofort

Ab sofort umfliegt die AUA den Luftraum Afghanistan. Dort sind die radikalislamischen Taliban gerade dabei, die Macht wieder gänzlich zu übernehmen, nachdem ausländische Truppen abgezogen waren.

"Austrian Airlines setzt wie alle Lufthansa Group Airlines die Überflüge über Afghanistan bis auf Weiteres aus", bestätigte eine Sprecherin am Montag auf APA-Anfrage.

AUA und Lufthansa: Keine Überflüge über Afghanistan

Auch die AUA-Muttergesellschaft Lufthansa teilte am Montag laut Reuters mit, dass Überflüge über Afghanistan ausgesetzt werden. Dadurch würden sich unter anderem die Flugzeit auf Flügen nach Indien um bis zu eine Stunde verlängern, hieß es. Zugleich prüft die Lufthansa eine Beteiligung an den deutschen Evakuierungen aus Afghanistan. "Lufthansa prüft derzeit in Abstimmung mit dem Auswärtigen Amt, wie sie die Bundesregierung bei der Evakuierung von deutschen Staatsangehörigen und lokalen Kräften zeitnah unterstützen kann", sagt ein Konzernsprecher.